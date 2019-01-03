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Galatasaray, Garry Rodrigues için Al Ittihad ile anlaştı!

Galatasaray, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Ittihad ile Garry Rodrigues konusunda anlaştı. Görüşmede Maicon da konuşuldu ama Al İttihad, Başakşehirli Da Costa'yı tercih etti.

Galatasaray, Garry Rodrigues için Al Ittihad ile anlaştı!
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03 Ocak 2019 13:41
Galatasaray takımı yenilemek için ilk adımı attı ve Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al İttihad kulübüne sattı.

Çarşamba günü yapılan görüşmelerde tarafların 10 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı belirtilirken, resmi açıklamanın bugün yapılması bekleniyor.

Al Ittihad tarafından yıllık 4 milyon euro önerilen ve yıllık 5 milyon euro isteyen Garry Rodrigues, bugün Suudi Arabistan'a giderek görüşmelerde bulunacak. 

Rodrigues'in eski kulübü PAOK da transferden yüzde 20 pay alacağı için Galatasaray'ın kasasına 8 milyon Euro girecek. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al İttihad'ın ilk teklifinin 8 milyon Euro olduğu ancak sarı-kırmızılıların taviz vermemesi üzerine rakamı 10 milyon Euro'ya çıkardığı vurgulandı.

Galatasaray'ın esas hedefi Rodrigues ile birlikte Maicon'u da Suudi kulübüne satmaktı. Ancak Al İttihad son anda Maicon'dan vazgeçti ve Başakşehir'in Brezilyalı stoperi Da Costa'yı tercih etti.




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