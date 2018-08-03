Galatasaray Garay için cevap bekliyor

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, savunma bölgesine takviye yapmakta kararlı... Sarı-kırmızılı takım, Valencia'nın 31 yaşındaki Arjantinli stoperi'ı kiralamak için girişimlerde bulunmuştu.İspanyol kulübünün, bu teklife bugün ya da yarın cevap vermesi bekleniyor.Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle bu transferi çok istediği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, AEK ile oynanan hazırlık maçından sonra yönetimle temasa geçtiği ve acilen bir stoper alınmasını istediği öğrenildi. Garay'ın Valencia ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.