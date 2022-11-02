Galatasaray, galibiyetle başladı

Galatasaray HDI Sigorta, Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, galibiyetle başladı
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02 Kasım 2022 22:48
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Salon: Aksaray

Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz

Kuzeyboru: Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 20-25, 23-25, 22-25

Süre: 85 dakika (28, 27, 30)

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