Galatasaray, galibiyetle başladı

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk olduğu Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 20-25, 23-25, 22-25
Süre: 85 dakika (28, 27, 30)
Salon: Aksaray
Hakemler: İsmail Yıldırım, Ahmet Çenesiz
Kuzeyboru: Paskova, Rahimova, Mitchem, Sabriye Dikmen, Yasemin Yıldırım, Arelya Karasoy (Dilek Kınık, Merve Atlıer, Ezgi Bektaş, Nursevil Aydınlar, Klimets)
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin Akyol, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 20-25, 23-25, 22-25
Süre: 85 dakika (28, 27, 30)