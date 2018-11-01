Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 4 Kasım Pazar günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçında, hedeflerinin 3 puan almak olduğunu söyledi.Gündüz, yaptığı açıklamada, sarı-siyahlı takımın ligde üst sıraları hedeflediğini belirtti.Ligin 11. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Gündüz,diye konuştu.Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettikleri Galatasaray karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Gündüz,ifadelerini kullandı.