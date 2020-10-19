Galatasaray galibiyete hasret

Alanyaspor'a 2-1 kaybeden Galatasaray, çıktığı son 4 resmi maçta galibiyet alamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi.
Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya'nın Rangers takımına 2-1 yenilerek elendi.
Ligin 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray, milli maç arasında sonraki çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.