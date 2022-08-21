Galatasaray-Gabigol; sürpriz görüşme!

Flaş transferler yaparak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray'da operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Gündeme gelen son isim büyük ses getirdi. İşte ayrıntılar...Haftalar boyunca Fenerbahçe'ye geleceği ve Jorge Jesus'la buluşacağı iddia edilen Gabigol'e Galatasaray'ın teklif yaptığı iddiası ortaya atıldı.İddialara göre sarı-kırmızılılar sambacının menajeri Junior Pedroso'yu geçen hafta İstanbul'da ağırladı.Menajer Pedroso'ya Galatasaray'ın planlarından bahsedildiği ifade edildi. Türkiye'ye gelip sarı-kırmızılı formayı giyen yıldızların anlatıldığı kaydedildi. Gabriel Barbosa için Aslan'ın nasıl bir teklif yaptığı hakkında bilgi ise paylaşılmadı.30 Ağustos 1996 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Santos'ta başladı.Sırasıyla Inter, Benfica ve Flamengo'da forma giydi. Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Gabigol, çıktığı 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.25 yaşındaki santrfor, 1.78 cm boyunda ve ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor. Brezilyalı yıldız, kariyerinde en çok Flamengo formasıyla maça çıktı. 169 müsabakada oynayan Gabigol, 104 gol atarken 29 da asist yaparak başarılı bir grafik çizdi.Gabriel Barbosa'nın Flamengo ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 24 milyon euro...