Galatasaray, Fransa'da Bourges Basket'e mağlup oldu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımına mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Fransa'da Bourges Basket'e mağlup oldu
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21 Ocak 2021 23:55
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımına 87-80 mağlup oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde tamamlayan Fransız ekibi, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi.

Galatasaray, başa baş götürdüğü üçüncü periyodu 64-61 önde geçse de, son bölümde oyuna ağırlığı koyan Bourges Basket karşılaşmayı 87-80 kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı beşinci maçta üçüncü yenilgisini aldı.



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