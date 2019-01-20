Galatasaray forveti sağlık kontrolleri için getiriyor

MENAJERİ "TEKLİFLER VAR" DEMİŞTİ

Transfer için çalışmalarını sürdüren ve taraftarın da artık büyük bir heyecanla beklediği forvet takviyesi için girişimlerini hızlandıran'ın, Sparta Prag'dan gözdesiile anlaştığı ve oyuncuyu sağlık kontrolleri için Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı belirtildi.Gana basınında yer alan son detaylara göre sarı-kırmızılıların Tetteh transferinde artık bir sorun kalmadı. Everton ve Wolverhampton'ın da ilgilendiği genç oyuncu için 7,5 milyon euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığı belirtilen Galatasaray'ın, 21 yaşındaki oyuncuyu Türkiye'ye getirmeye hazırlandığı kaydedildi.Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada farklı ülkelerden teklifler aldıklarını söylemişti.Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíkademişti.Bu sezon 22 maçta 1613 dakika süre alan Ganalı oyuncu, 9 kez ağları sarsarken 2 de asist yaptı.10 Temmuz 1997Ganail: Accra211,93SantrforÇiftSparta Prag30 Haziran 2022Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol2 milyon Euro22 maç 9 gol 2 asist