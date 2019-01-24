Galatasaray forvete kimi transfer edecek? GS forvet transferinde son dakika haberleri

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi ve yakın zamanda görüştükleri 10 futbolcudan birkaçını kadrolarına katacaklarını söyledi.

Albayrak, transfer çalışmaları için futbol A takım idari direktörü Şükrü Hanedar ile gittiği Dubai'den döndü. Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Abdurrahim Albayrak, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Brezilyalı Alan Carvalho ile aynı ülkenin Tianjin Quanjian takımında oynayan Alexandre Pato ile transfer görüşmeleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Dubai'deki Asya Kupası maçlarından dolayı birçok futbolcuyla görüştüklerini aktaran Albayrak, "Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulübünden böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

"Kulübüne çok teşekkür ediyorum. Bizi havalimanından alıp otele kadar götürdüler. Kendileriyle görüştük. Pato ile 1 saat baş başa görüştük. Hem kulübü hem de Pato'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Oraya gitmemizden dolayı son derece memnun olduğunu ama kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmesi için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Her şey çok güzel gidiyor."

Yakın zamanda transferleri sonuçlandıracaklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, "Hastam olduğu için Türkiye'ye dönmem gerekiyordu. Gönül, buraya futbolcu veya futbolcularla dönmeyi isterdi. Galatasaray için güzel şeyler yaptığımıza inanıyorum. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Galatasaray transferi yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Allah'ın izniyle bunlardan birkaçını birkaç gün içinde Galatasaray'a kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Abdurrahim Albayrak, Çekya'nın Sparta Prag takımından Benjamin Tetteh'in gündemlerinde olup olmadığının sorulması üzerine, "Tetteh burada." demesi dikkati çekti.





Devre arası transfer döneminde Mario Balotelli'yi transfer etmeye çok yaklaşan Marsilya'da teknik direktör Rudi Garcia, takımda bulunan diğer forvetlerin geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.



Balotelli'yi transfer ettiklerini belirten Garcia, ismi zaman zaman Galatasaray ile de anılan forvetler Kostas Mitroglou ve Clinton N'Jie' nin de geleceği hakkında konuştu.



''AYRILMALARINI İSTEMİYORUM''



Rudi Garcia, düzenlediği basın toplantısında ''Mitroglou veya N'Jie'den ayrılmalarını hiç istemedim. Ben onlara güveniyorum. Bize katkı sağlayacaklardır. Şans bulduklarında değerlendirecekler.'' sözlerini kullandı ve iki forveti de satmak istemediğini belirtti. Ancak Fransız basını, Balotelli'nin gelmesinin ardından Marsilya'daki forvet sayısının 4'e çıkacağını ve forvetlerden birinin kesin ayrılacağını yazdı.



''BİRİ AYRILACAK...''



Marsilya Sportif Direktörü



Balotelli geldiği için; Njie, Mitroglou ya da Germain'den birinin ayrılacağı açık. Bir forvet gelince, biri gider. Ama bu kolay değil, iyi bir teklif olup olmadığına bakacağız.'' dedi. Andoni Zubizarreta ise Fransız basınını doğrulayan açıklamalarda bulundu ve ''



Sarı-Kırmızılılar, 22 yaşındaki golcü için Çekya ekibine yaptığı 7.5 milyon euroluk teklifi yineledi. İki kulüp arasında görüşmeler devam ediyor. Tetteh'e Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den Wolverhampton ve İspanya'dan Real Betis de talip.



Ganalı oyuncunun Sarı-Kırmızılılar'ın Prag'a yaptığı teklifi yükseltmesi adına kendi ücretinde toplam 1 milyon euroluk indirime gittiği belirtildi.



ALACAĞINDAN İNDİRİM



Prag'dan 1 milyon euro kazanan oyuncuya G.Saray'ın yıllık 1.4 milyon eurodan kontrat önerdiği ve Tetteh'in de transferin olması adına 4.5 yıl boyunca kendisine sunulan imkanlarda indirime gidip Çekya ekibine yapılan teklifi n yükseltilmesini istediği öğrenildi.



BENJAMIN TETTEH KİMDİR?



Doğum tarihi: 10 Temmuz 1997

Uyruğu: Gana

Doğduğu il: Accra

Yaşı: 21

Boyu: 1,93

Mevki: Santrfor

Ayak: Çift

Güncel kulüp: Sparta Prag

Sözleşme bitiş tarihi: 30 Haziran 2022

Milli takım: Gana U20: 9 maç 2 gol | Gana U17: 9 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 2 milyon Euro

Bu sezonki istatistikleri:



22 maç 9 gol 2 asist Pazar gecesi Dubai'ye giden Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar, Alan'ın yanı sıra, Pato transferini de yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremedi Pato'nun Galatasaray'dan 6 aylık 5 milyon dolar seviyesinde bir rakam istediği iddia edilmişti. Çin'de 10 milyon dolar kazanan Pato, sarı kırmızılılar için indirim yapmayınca görüşmeler de tıkanmış oldu.

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