"DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU NOKTADA, DOĞRU PAS"

TERİM'DEN İKİ OYUNCUYA ÖZEL TALİMAT

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou sonrası forvet sorununu çözerken, diğer oyuncuları da yeni sisteme adapte etmeye çalışıyor.Forvetsiz oynamaya alışan Galatasaraylı futbolcular, bu kez de forvetlerin varlığına alışmaya çalışıyor. Alanyaspor maçında Kostas Mitroglou'na yeterli desteği ve pasları veremeyen sarı kırmızılı futbolculara uyarıyı, teknik direktör Fatih Terim yaptı. Deneyimli teknik adam, "Forvet oyuncularna destek verin. Kanatlardan geldiğinizde kafanızı kaldırın, ortanızı yapın. Mutlaka pas vermeyi öncelik edinin." ifadelerini kullandı.Fatih Terim'in özellikle dikkatini çeken isimse Henry Onyekuru oldu. Terim, "Performansından, isteğinden çok memnunum. Sürekli takıma katkı sağlamak istiyorsun. Aklında sürekli gol atmak var. Fakta, bu takımın asıl işi gol atmak oyuncuları da var artık. Doğru zamanda, doğru noktada, doğru pası vermelisin." dedi.Galatasaray'ın teknik patronu, Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda ile de özel görüşerek, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nu beslemeleri konusunda talepte bulundu.