Galatasaray, forvet Lyle Taylor için devreye girdi

Galatasaray, Championsip ekibi Charlton Athletic'te forma giyen forvet oyuncusu Lyle Taylor için transfer yarışına girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Galatasaray, forvet Lyle Taylor için devreye girdi
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02 Haziran 2020 16:13
Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Charlton Athletic'te forma giyen 30 yaşındaki forvet Lyle Taylor için devreye girdi.

İngiliz Daily Mail Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray, Glagow Rangers ve birçok Championship ekibinin transfer etmek istediği golcü oyuncu için transfer planı yapıyor.

Championship devam edecek olmasına rağmen, sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sakatlık riski almak istemeyen 30 yaşındaki Taylor, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.

Bu sezon takımı ile 22 lig maçına çıkan Taylor, bu maçlarda takımına 11 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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