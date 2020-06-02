Galatasaray, forvet Lyle Taylor için devreye girdi

, İngiltere Championship ekiplerinden'te forma giyen 30 yaşındaki forvetiçin devreye girdi.; Galatasaray, Glagow Rangers ve birçok Championship ekibinin transfer etmek istediği golcü oyuncu için transfer planı yapıyor.Championship devam edecek olmasına rağmen, sezon sonunda sözleşmesi bittiği için sakatlık riski almak istemeyen 30 yaşındaki Taylor, transfer seçeneklerini değerlendiriyor.Bu sezon takımı ileına çıkan Taylor, bu maçlarda takımınalik katkı sağladı.