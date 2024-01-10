Galatasaray, Fonte Bastardo Azores'e set vermedi

Galatasaray HDI Sigorta, Fonte Bastardo Azores'i set vermeden 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Fonte Bastardo Azores'e set vermedi
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10 Ocak 2024 12:49
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Fonte Bastardo Azores'i deplasmanda 3-0 yendi.

Portekiz'e bağlı adalar topluluğu olan Azorlar'da oynanan karşılaşmayı 24-26, 19-25 ve 23-25'lik setlerle kazanarak mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer oyuncusu 16 sayıyla Jan Hadrava olurken, Burak 13, Miran 14, Oğuzhan 9, Çağatay ise 4 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 17 Ocak Çarşamba günü sarı-kırmızılı takımın ev sahipliğinde Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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