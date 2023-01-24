Galatasaray, Fofana için Londra'ya çıkarma yapacak

Galatasaray, David Fofana'nın transferini bitirmek için bu hafta Londra'ya çıkarma yapacak.Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcayacağı öğrenildi. Başkanvekili Erden Timur'un Londra'da Chelseali yöneticilerle masaya oturacağı ve oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak için anlaşma zemini arayacağı belirtildi.Cimbom, 20 yaşındaki Fildişili yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Erden Timur'un Chelsea'li yöneticilerle bu konuyu çözüme kavuşturması bekleniyor.İngiliz ekibinin 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamaya sıcak baktığı ancak satın alma opsiyonuna soğuk yaklaştığı belirtildi.