Galatasaray, Florya'dan Kadıköy'e gidecek

Galatasaray'da bu kez stadyuma Florya'dan direkt gitme kararı alındı.

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Galatasaray, Florya'dan Kadıköy'e gidecek
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06 Şubat 2021 14:06
Galatasaray son yıllarda Fenerbahçe derbisi öncesi Anadolu yakasına yakın bir bölgede bulunan otelde konaklıyordu.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının da olmasıyla bu kez stadyuma Florya'dan direkt gitme kararı alındı. Bugün sabah Florya'da toplanacak futbolcular, yemek ve maç toplantısının ardından Ülker Stadı'na geçecek.


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