Sivasspor maçında attığı golle galibiyetin anahtar ismi olan Arda Turan, maç sonunda da net bir tespitte bulundu: "Maçı Florya'da kazandık ilk defa…" Arda'nın bu sözlerinin içini dolduran gözlemler, rakamlara ve maç verilerine de yansıdı. Detaylara bakıldığında Fatih Terim'in, Sivas deplasmanında kanatlardan çok orta alanı etkili kullanmaya yöneldiği ortaya çıkıyor.
Galatasaray Florya'da kazandı!
Sivasspor karşılaşmasına Babel ile başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kanat ortalarını değil orta saha kaynaklı hücumları seçti. Sarı-kırmızılılar, beklerin de içeri kat etmesiyle rakip savunmanın dengesini bozdu.
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10 Kasım 2020 08:32
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