Galatasaray, Florentino Luis'i bitiriyor!

Galatasaray'da orta sahaya takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, Benfica'dan Florentino Luis transferi için büyük uğraş veriyor.22 yaşındaki oyuncu için görüşmeler bir süredir devam ederken Aslan artık son aşamaya geldi.1.84 boyundaki sağ ayaklı orta saha oyuncusu, Portekiz ekibinin altyapısından yetişti.Tüm yaş kategorilerinde forma giyen Angola asıllı oyuncu, sonrasında Monaco'da kiralık olarak oynarken geçtiğimiz sezon da Benfica tarafından Getafe'ye bir kez daha kiralık gönderildi.Benfica A takımı ile toplamda 32 maça çıkan ve 1 gol atıp 1 kez de asist yapan oyuncu geçtiğimiz sezon da Getafe'de 24 karşılaşmada 2 asistlik katkı sağladı.Daha önce ise 11 maçlık Monaco serüveninde ise skor katkısı yapamadı. Florentino'nun Benfica ile ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.