Galatasaray, finalin kapısından döndü!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroCup Final Four maçında Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.



Galatasaray, uzun süre maçta önde olsa da sahadan 69-67 mağlubiyetle ayrıldı ve final şansını kaybetti.



Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 7-5 önde geçen Galatasaray, Evans ve Pelin Bilgiç'in 6'şar sayı kaydettiği ilk çeyreği 18-17 önde kapattı.



İkinci çeyrekte kontrollü oyununu sürdüren sarı-kırmızılılar, ilk çeyrekte isabet kaydedemeyen Plum'un üst üste bulduğu sayılarla farkı 10'a (36-26) çıkardı. İyi oyununu çeyreğin sonuna kadar taşıyan İstanbul ekibi, soyunma odasına 38-32'lik skorla üstün gitti. Plum, maçın bu bölümünde 14 sayı attı.



Çember dışından iki takımın bulduğu sayılarla başlayan üçüncü çeyrekte rakibinin maçı dengelemesine izin vermeyen Galatasaray, son periyoda 56-49'luk üstünlükle girdi.



Karşılaşmanın son bölümünde öne geçen Tango Bourges, Galatasaray'ı 69-67 yenerek finale çıktı ve İtalyan ekibi Umana Reyer'in rakibi oldu.



Fransa ekibinde Duchet, attığı 19 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Galatasaray'da Plum'un 21, Krajisnik'in de 19 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Galatasaray ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, üçüncülük maçı oynayacak.



Salon: Prado Spor Sarayı



Hakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)



Tango Bourges: Eldebrink 9, Rupert 9, Michel 8, Hampton 12, Godin 2, Astier, Guapo, Duchet 19, Mann 10



Galatasaray: Davis, Pelin Bilgiç 8, Plum 21, Krajisnik 19, Evans 13, Melis Gülcan 1, Sude Yılmaz, Gizem Başaran Turan 2, Merve Aydın 3



1. Periyot: 17-18



Devre: 32-38



3. Periyot: 49-56









İLGİLİ VİDEO