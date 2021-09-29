Galatasaray filede çeyrek finalde

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubunda Galatasaray HDI Sigorta, Mert Grup Sigorta ile karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray filede çeyrek finalde
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29 Eylül 2021 20:42
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B Grubu karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, Mert Grup Sigorta'yı 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray HDI Sigorta, son maçlar öncesi adlarını çeyrek finale yazdırdı.

B Grubu müsabakaları yarın (30 Eylül) saat 12.00'deki Karayolları-Mert Grup Sigorta ve saat 15.00'deki Eczcacıbaşı Dynavit-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla tamamlanacak.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Mert Grup Sigorta: Ayça İsmailçebioğlu, Merve İkbal Albayrak, Selin Toy, Paskova, Özge Nur Çetiner, Cansu Aydınoğulları (Gizem Çerağ Düzeltir, Alara Altundağ, Gonzalez, Defne Tokol, Seda Menekşe)

Galatasaray HDI Sigorta: Sude Hacımustafaoğlu, Planinsec, Caratasu, Vasilantonaki, Fatma Beyaz, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Zeynep Sude Demirel)

Setler: 20-25, 12-25, 23-25

Süre: 75 dakika (25, 23, 27)


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