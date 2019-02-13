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Galatasaray filede Belçika deplasmanında

Galatasaray erkek voleybol takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında 14 Şubat Perşmebe akşamı deplasmanda Belçika temsilcisi ile karşılaşacak

Kaynak: AA
Galatasaray filede Belçika deplasmanında
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13 Şubat 2019 10:35
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında 14 Şubat Perşmebe akşamı Belçika'nın Lindemans ekibine konuk olacak.

Aalst kentinde oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan Galatasaray, yarınki müsabakadan puan alması durumunda yarı finale yükselecek.

Belçika ekibinin 3-0 veya 3-1'lik galibiyetleri halinde ise turu geçecek tarafı, maçın sonunda oynanacak altın set belirleyecek.

Eşleşmede turu geçecek ekip, yarı finalde Ford Store Levoranta Sastamala (Finlandiya)-Kuzbass Kemerovo (Rusya) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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