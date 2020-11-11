Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki erteleme maçında Galatasaray, Danimarka temsilcisi Bakken Bears'ı 91-81 mağlup etti.



Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla grubundaki ilk galibiyetini aldı.



Maçın başında etkili bir oyun ortaya koyan Danimarka temsilcisi Bakken Bears, pota altından ve dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.



İkinci periyotta farkı kapatan ve skorda öne geçen Galatasaray, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.



Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci yarıda üstünlüğü tamamen ele geçiren sarı-kırmızılı ekip, üçüncü periyodunu 69-61 önde geçtiği müsabakadan 91-81 galip ayrıldı.



Karşılaşmayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tribünden takip etti.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Marek Kukelcik (Slovakya), Geert Jacobs (Belçika)



Galatasaray: Hamilton 2, Tyus 9, Macon 13, Motum 17, Göksenin Köksal 10, Hunter 19, Ayberk Olmaz 3, Yiğit Arslan 13, Barış Ermiş, Williams 5



Bakken Bears: Cosey 9, Diouf 14, Jukic 4, Ongwae 12, Peterson 22, Darboe 2, Evans 6, Stephens 12, Sahlertz



1. Periyot: 15-25



Devre: 47-45



3. Periyot: 69-61



5 faulle çıkan: 35.33 Evans (Bakken Bears)



