Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray Kulübü, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Mart 2021 18:20
Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor.

34 yaşındaki Uruguaylı kaleci ile 16 Mart Salı günü sözleşme imzalanacak.

Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır." denildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.