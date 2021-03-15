Galatasaray, Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzalıyor

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın sözleşmesi 3 yıl daha uzatılıyor.
34 yaşındaki Uruguaylı kaleci ile 16 Mart Salı günü sözleşme imzalanacak.
Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır." denildi.
34 yaşındaki Uruguaylı kaleci ile 16 Mart Salı günü sözleşme imzalanacak.
Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı salonunda yapılacaktır." denildi.