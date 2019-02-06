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'Galatasaray, Fernandes ile anlaştı' iddiası

Galatasaray, ara transfer döneminde Lokomotiv Moskova ile bonservis sorununu çözemediği için Manuel Fernandes'i kadrosuna katamadı. Sezon sonunda bedavaya alacak.

Kaynak: Takvim
'Galatasaray, Fernandes ile anlaştı' iddiası
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06 Şubat 2019 10:17
Galatasaray'ın yeni 10 numarası Manuel Fernandes olacak. Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Fernandes ile Galatasaray yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı ve serbest kalmasının ardından yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi. 33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ayrılması beklenilen Belhanda'nın yerine forma giyecek.

RUSLAR UMUTLU AMA...

Öte yandan Galatasaray ile el sıkışmasına rağmen Ruslar da umudunu kaybetmiş değil. Manuel Fernandes'e yeni sözleşme teklif ettiklerini belirten Lokomotiv Moskova'nın yeni yönetimi, "Fernandes'in kararını bekliyoruz. Sezon sonuna kadar bizimle... Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için yeni mukavele önerdik. Kararı kendisi verecek" ifadesi kullandı. Ancak yıldız oyuncunun, Galatasaray'a söz verdiği için kararından geri adım atmayı düşünmediği kaydedildi.



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