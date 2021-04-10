Galatasaray, Fenerbahçe'yi 69-63 mağlup etti

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakaları, Yalova ve Bursa'da devam ediyor.



Yalova'da 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılan maçta Galatasaray, 1907 Fenerbahçe'i 69-63 yendi.



Aynı salonda yapılan günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:



İzmir Büyükşehir Belediyespor-Bağcılar Belediyespor: 63-36



Gazişehir Gaziantep-TSK Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü: 60-34



Pendik Belediyesi Anadolu Yakası-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor: 71-57



Bursa'daki maçlar



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi Spor Salonu yapılan maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:



Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Ceylanpınar Belediyespor: 75-34



Yalova Ortopedikler Spor Kulübü-Güçlü Eller Spor Kulübü: 82-46



Beşiktaş HDI Sigorta-İskenderun Engelliler: 83-64



Ligde 1. etap müsabakaları, 12 Nisan Pazartesi günü sona erecek.



