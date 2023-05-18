Galatasaray, Fenerbahçe'yi bekliyor

İstanbulspor galibiyetiyle şampiyonluk yolunda önemli yok kat eden Galatasaray gözünü Fenerbahçe maçına çevirdi. Maç fazlasıyla rakibinin 8 puan önünde olan Galatasaray öncelikli olarak gözünü cumartesiye çevirdi.
ÖNCELİK SİVASSPOR MAÇI
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında şampiyon olma ihtimali olsa da "Sarı Kırmızılı" ekip gözünü Fenerbahçe maçına çevirmiş durumda. Galatasaray'ın planı en geç Sivasspor veya Ankaragücü maçında şampiyonluğu kazanıp Fenerbahçe'yle oynanacak maç sonrası kupayı kaldırmak. Yönetim şimdiden dev bir ışık ve ses gösterisiyle tüm stadı kapsayacak bir kareografi çalışmalarına başlandığı öğrenildi.
ÖNCELİK SİVASSPOR MAÇI
Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'a puan kaybetmesi halinde cumartesi günü oynanacak Sivasspor maçında şampiyon olma ihtimali olsa da "Sarı Kırmızılı" ekip gözünü Fenerbahçe maçına çevirmiş durumda. Galatasaray'ın planı en geç Sivasspor veya Ankaragücü maçında şampiyonluğu kazanıp Fenerbahçe'yle oynanacak maç sonrası kupayı kaldırmak. Yönetim şimdiden dev bir ışık ve ses gösterisiyle tüm stadı kapsayacak bir kareografi çalışmalarına başlandığı öğrenildi.