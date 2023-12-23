Haber Tarihi: 23 Aralık 2023 11:43 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 11:43

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa tarihi belli oldu. Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında geçtiğimiz yılın lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu olarak karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın Al Awwal Park'ta oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İşte GS-FB Süper Kupa maçı tarihi

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
Abone Ol
2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti. TFF, geçtiğimiz haftalar bu maçın tarihini ve oynanacağı yeri açıklamıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? 

FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Al Nassr'a ev sahipliği yapan Al Awwal Park'taki (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. 

GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA

Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.

Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerinden prim kararı! Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimlerinden prim kararı!
Fenerbahçe - Galatasaray maçı sakatlar listesi Gündem Fenerbahçe - Galatasaray maçı sakatlar listesi
İsmail Kartal'dan derbi için çifte plan! Fenerbahçe İsmail Kartal'dan derbi için çifte plan!
İlker Yağcıoğlu'ndan derbi yorumu: 'Sinirlerine hakim olan kazanır' Fenerbahçe İlker Yağcıoğlu'ndan derbi yorumu: "Sinirlerine hakim olan kazanır"
Kerem Aktürkoğlu ustaların izinde Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ustaların izinde
İsmail Kartal'dan Crespo'ya: 'Sana güveniyorum' Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Crespo'ya: "Sana güveniyorum"
Trabzonspor'un kanatları uçurur! Futbol Trabzonspor'un kanatları uçurur!
Beşiktaş'a Chelsea'den Madueke için kötü haber Beşiktaş Beşiktaş'a Chelsea'den Madueke için kötü haber
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman? Gündem Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Jürgen Klopp: ''UEFA artık titreyecek''
2
Aston Villa'ya puanı Zaniolo getirdi
3
Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Manchester City!
4
Ozan Tufan'ın golü Hull City'e yetmedi
5
Josef de Souza: "Geri geliyorum"
6
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in son şansı!
7
Beşiktaş'ın hoca adayları!

SON HABERLER

yukarı ok