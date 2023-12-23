2022-2023 Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa finali için heyecan dorukta. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının tarihi değişti. TFF, geçtiğimiz haftalar bu maçın tarihini ve oynanacağı yeri açıklamıştı. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçı ne zaman?



FENERBAHÇE GALATASARAY SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçı Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek. Al Nassr'a ev sahipliği yapan Al Awwal Park'taki (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.



GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?



Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa finalinin ATV'den canlı yayınlanması bekleniyor.



EZELİ RAKİPLER 7. KEZ SÜPER KUPA FİNALİNDE KARŞI KARŞIYA



Bu yıl 50.'si oynanacak Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, 7. kez karşı karşıya gelecek.



İki ekip arasında daha önce oynanan 6 kupa finalinin 3'ünü Galatasaray, 3'ünü Fenerbahçe kazandı.



Galatasaray rakibini 1996, 2012 ve 2013 tarihlerinde mağlup etmeyi başarırken, Fenerbahçe ise 1973, 1985 ve 2014 yıllarında kazanan taraf oldu.

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