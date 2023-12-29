Haber Tarihi: 29 Aralık 2023 13:18 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 13:18

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi kimdir?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi belli oldu. Galatasaray, Süper Kupa finalinde bu akşam Fenerbahçe ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi...

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi kimdir?
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Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi açıklandı. Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek. 

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA HAKEMİ KİMDİR?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da bu akşam Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.

Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray:

Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış, Torreira-Kerem Demirbay, Zaha-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Fenerbahçe:

Livakovic, Osayi-Djiku-Oosterwolde-Ferdi, İsmail-Fred, İrfan Can-Szymanski-Tadic, Dzeko
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