Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi kimdir?

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa hakemi ve VAR hakemi açıklandı. Turkcell Süper Kupa finalinde, 2022-2023 sezonu şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Suudi Arabistan'da oynanacak final maçına iki takımda galibiyet için çıkacak ve kupayı kazanmak için mücadele verecek.



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA HAKEMİ KİMDİR?



Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa maçının hakemi Abdulkadir Bitigen olacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.



GALATASARAY-FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?



Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da bu akşam Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak.



Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı olarak yayınlanacak.



GALATASARAY-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LERİ



Galatasaray:



Muslera, Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış, Torreira-Kerem Demirbay, Zaha-Mertens-Kerem Aktürkoğlu, Icardi



Fenerbahçe:



Livakovic, Osayi-Djiku-Oosterwolde-Ferdi, İsmail-Fred, İrfan Can-Szymanski-Tadic, Dzeko

Haber ile daha fazlasına ulaşın: