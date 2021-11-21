Galatasaray - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

MUHTEMEL 11'LER

DERBİ ÖNCESİ SON DURUM

İKİ TAKIMIN EKSİKLER

KART SINIRINDAKİLER

GALATASARAY, SON 3 MAÇINI KAZANDI

FENERBAHÇE DEPLASMANLARDA ARADIĞINI BULAMIYOR

DERBİ KAPALI GİŞE

DEV DERBİDE 394. SANTRA

Fenerbahçe futbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.



Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe 'nin üstünlüğü bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.



Fenerbahçe 'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.



LİGDE 129. RANDEVU



Galatasaray ile Fenerbahçe , 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.



Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe , rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.



Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.



SON 10 RESMİ MAÇ



İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.



Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2, Fenerbahçe 2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.



Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.



Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:



Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS) 20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0 23.02.2020 Ülker Süper Lig 1-3 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0 06.02.2021 Ülker Süper Lig 0-1 Galatasaray ilefutbol takımları, Spor Toto Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 394. kez karşı karşıya gelecek.Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 112 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında'nin üstünlüğü bulunuyor.Sarı-lacivertliler, geride kalan 393 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 maçta ise eşitliği bozamadı.'nin attığı 536 gole, Galatasaray 489 golle karşılık verdi.Galatasaray ile, 64. sezonu oynanan lig tarihinde 128 kez karşılaştı.Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan, rakibine galibiyet sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maç da berabere sonuçlandı.Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sı berabere tamamlandı.Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 2,2 kez galip geldi, taraflar 6 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.Son 10 derbide iki takım da 7'şer gol kaydetti.Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Dev derbi Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda oynanacak.Derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.Derbi öncesinde, sırasında ve sonrasında tüm gelişmeler Sporx.com ve Sporx mobil aplikasyonunda olacak. Derbi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.Muslera; Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt; Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem; Halil, Muhammed.Berke; Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai; Osayi, Sosa, Mert Hakan, Ferdi; Mesut, İrfan Can; BerishaSüper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak.Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını yalnız bırakacak.Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.Fenerbahçe'de Galatasaray karşılaşması öncesinde 4 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı bulunan oyunculardan Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Göztepe deplasmanında forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra sakatlığı bulunan ve karşılaşmada forma giymesi beklenmeyen Luiz Gustavo da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de sahasında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 galibiyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı'nda çıktığı 5 maçın 4'ünü kazanan Galatasaray, 1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 3 lig maçından 3 puan çıkardı.Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda beklentinin altında kaldı. Sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 12 haftada 6 deplasman maçına çıkarken, bunlardan 3'er galibiyet ve mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe ayrıca ligde oynadığı son 2 deplasmandan puan çıkartamadı.Nef Stadı'nda yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının biletleri tükendi.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir seyirci kısıtlamasına gidilen statlara Türkiye Futbol Federasyonunun kararıyla tam kapasite taraftar alınabilecek. Deplasman taraftarının bulunamayacağı Nef Stadı'nda satışa çıkan derbi biletleri tükendi.Ayrıca Galatasaray taraftarının derbiye özel koreografi hazırlığında olduğu öğrenildi.