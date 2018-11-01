GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ TEK MAÇ! TIKLA, OYNA...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arsında oynanacak derbi karşılaşmanın oranları 6. kez değişti.Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için galibiyet oranı ilk olarak 1,65 açıklandı. Daha sonra birkaç kez değişen sarı-kırmızılıların oranı, en son 1,75 olarak ilan edildi.iddaa Risk Yönetim Kurulu, Galatasaray'ın olduğu gibi Fenerbahçe'nin ilk olarak açıklanan 3.40 oranında da değişiklikler yaptı. En son Fenerbahçe'nin oranı 3.25 olarak duyuruldu.İlk oran: 1.65İkinci oran: 1.80Üçüncü oran: 1.85Dördüncü oran: 1.65Beşinci oran: 1.85Altıncı oran: 1.75İlk oran: 3.30İkinci oran: 3.00Üçüncü oran: 3.30Dördüncü oran: 3.00Beşinci oran: 3.10lk oran: 3.40İkinci oran: 3.25Üçüncü oran: 3.00Dördüncü oran: 3.40Beşinci oran: 3.00Altıncı oran: 3.25