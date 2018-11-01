Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arsında oynanacak derbi karşılaşmanın oranları 6. kez değişti.
Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için galibiyet oranı ilk olarak 1,65 açıklandı. Daha sonra birkaç kez değişen sarı-kırmızılıların oranı, en son 1,75 olarak ilan edildi.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Galatasaray'ın olduğu gibi Fenerbahçe'nin ilk olarak açıklanan 3.40 oranında da değişiklikler yaptı. En son Fenerbahçe'nin oranı 3.25 olarak duyuruldu.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ TEK MAÇ! TIKLA, OYNA...
GALATASARAY
İlk oran: 1.65
İkinci oran: 1.80
Üçüncü oran: 1.85
Dördüncü oran: 1.65
Beşinci oran: 1.85
Altıncı oran: 1.75
BERABERLİK
İlk oran: 3.30
İkinci oran: 3.00
Üçüncü oran: 3.30
Dördüncü oran: 3.00
Beşinci oran: 3.10
FENERBAHÇE
İlk oran: 3.40
İkinci oran: 3.25
Üçüncü oran: 3.00
Dördüncü oran: 3.40
Beşinci oran: 3.00
Altıncı oran: 3.25
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Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi için galibiyet oranı ilk olarak 1,65 açıklandı. Daha sonra birkaç kez değişen sarı-kırmızılıların oranı, en son 1,75 olarak ilan edildi.
iddaa Risk Yönetim Kurulu, Galatasaray'ın olduğu gibi Fenerbahçe'nin ilk olarak açıklanan 3.40 oranında da değişiklikler yaptı. En son Fenerbahçe'nin oranı 3.25 olarak duyuruldu.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ TEK MAÇ! TIKLA, OYNA...
GALATASARAY
İlk oran: 1.65
İkinci oran: 1.80
Üçüncü oran: 1.85
Dördüncü oran: 1.65
Beşinci oran: 1.85
Altıncı oran: 1.75
BERABERLİK
İlk oran: 3.30
İkinci oran: 3.00
Üçüncü oran: 3.30
Dördüncü oran: 3.00
Beşinci oran: 3.10
FENERBAHÇE
İlk oran: 3.40
İkinci oran: 3.25
Üçüncü oran: 3.00
Dördüncü oran: 3.40
Beşinci oran: 3.00
Altıncı oran: 3.25
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