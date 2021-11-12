Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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12 Kasım 2021 14:38
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Arda Turan'ın tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile maç yapacak.


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