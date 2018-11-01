Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.
2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00'daki derbide Fırat Adyınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
→Galatasaray - Fenerbahçe / Fırat Aydınus
→Başakşehir - Beşiktaş / Halis Özkahya
→Trabzonspor - Bursaspor / Alper Ulusoy
→Kasımpaşa - Antalyaspor / Ümit Öztürk
→Akhisarspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan
→Ankaragücü - Kayserispor / Halil Umut Meler
→Alanyaspor - Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır
→Göztepe - Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu
→Sivasspor - Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.
2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00'daki derbide Fırat Adyınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.
SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ
→Galatasaray - Fenerbahçe / Fırat Aydınus
→Başakşehir - Beşiktaş / Halis Özkahya
→Trabzonspor - Bursaspor / Alper Ulusoy
→Kasımpaşa - Antalyaspor / Ümit Öztürk
→Akhisarspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan
→Ankaragücü - Kayserispor / Halil Umut Meler
→Alanyaspor - Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır
→Göztepe - Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu
→Sivasspor - Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın