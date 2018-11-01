  •  
    F.Bahçe'de Ersun Yanal için kampanya başlatıldı
  •  
    G.Saray için açıklama; 'Beni aramadılar ama...'
  •  
    "G.Saray çok ağır favori, bu yüzden de F.Bahçe.."
  •  
    Koeman'ın Galatasaray planı hazır! "Durdurun"
  •  
    Güneş'ten Ljajic kararı! Başakşehir maçında...

Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Kasım 2018 11:59
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Fırat Aydınus'un yöneteceğini açıkladı.

2 Kasım Cuma akşamı saat 21:00'daki derbide Fırat Adyınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu yapacak.

SÜPER LİG'DE 11. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ

→Galatasaray - Fenerbahçe / Fırat Aydınus

→Başakşehir - Beşiktaş / Halis Özkahya

→Trabzonspor - Bursaspor / Alper Ulusoy

→Kasımpaşa - Antalyaspor / Ümit Öztürk

→Akhisarspor - Erzurumspor / Mete Kalkavan

→Ankaragücü - Kayserispor / Halil Umut Meler

→Alanyaspor - Yeni Malatyaspor / Cüneyt Çakır

→Göztepe - Ç.Rizespor / Yaşar Kemal Uğurlu

→Sivasspor - Konyaspor / Mustafa Öğretmenoğlu

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için