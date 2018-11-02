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Galatasaray - Fenerbahçe maçında tartışma!

Galatasaray - Fenerbahçe maçının 36. dakikasında iki takımın yedek kulübeleri arasında itişmeler yaşandı.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray - Fenerbahçe maçında tartışma!
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02 Kasım 2018 21:42
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Fenerbahçe'nin kazandığı taç atışı sonrasında orta çizgide Badou Ndiaye ile yedek kulübesindeki Roberto Soldado arasında sözlü tartışma çıktı.

Hemen ardından Galatasaray yedek kulübesi ile Fenerbahçe yedek kulübesi olaya müdahil oldu ve taç atışı için oraya gelen Hasan Ali'nin de içinde bulunduğu bir grupta itişmeler yaşandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim araya gireren olayları sakinleştirdi ve maç taç atışının ardından tekrar başladı.

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