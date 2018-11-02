Galatasaray Fenerbahçe maçı özeti izle

DERBİDE ORTALIK KARIŞTI!

Süper Lig Puan Durumu, İşte 11. Hafta Puan Durumu Galatasaray Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU



SÜPER LİG'DE 11. HAFTA FİKSTÜRÜ

'in 11. haftasındaki derbide, taraftarı önünde'yi konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbideilesahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada, 49. dakikadakaydetti.Fenerbahçe'nin gollerini 65. dakikada penaltıdanve 72. dakikadaattı.Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 20'ye çıkarırken Fenerbahçe'nin puanı 10 oldu.Galatasaray, ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise bir sonraki hafta ligde sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.Maç öncesinde dağıtılan esame listesinde ilk 11'de gösterilen Eren Derdiyok, ısınma sırasında sakatlığı nüks ettiği için kadrodan çıkarıldı.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu.Karşılaşmaya 278 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde ABD, Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden 10 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı.İki ekip de karşılaşmaya kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk 10 dakika geride kalırken, Galatasaray daha fazla topla oynayan taraf olmayı başardı.Fenerbahçe daha çok sahasından hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. 18. dakikada Galatasaray savunmasının önde yakalandığı anda Fenerbahçe'de Ayew, savunmanın arkasına atılan topa hareketlendi. Ayew koşarken Muslera daha hızlı davrandı ve kendi sahasının ortasından topu taca gönderdi.Sarı-kırmızılı takım 20. dakikada etkili geldi. Sol kanatta Ömer Bayram topu ceza sahasına ortaladı. Ömer Bayram'ın soldan sert ortası savunmadan sekip kaleye doğru giderken kaleci Harun son anda topu kornere çeldi.Mücadelenin 23. dakikasında derbideki ilk sarı kart çıktı. Sinan Gümüş topu kontrol edip ilerlerken, Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faulü belirlerken, Neustadter'e bir de sarı kart çıkardı.Galatasaray, mücadelenin 31. dakikasında sağ kanattan bir korner kazandı. Korner için topun başına Younes Belhanda geçti. Belhanda'nın kullandığı kornerde Serdar Aziz topu kafasıyla indirdi. Altıpas içerisinde Ryan Donk müsait pozisyonda topa dokundu ve top ağlara gitti. Sarı-kırmızılı takım Donk'un 31. dakikada attığı bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de 33. dakikada Eljif Elmas'ın müdahalesi sonrasında hakem Fırat Aydınus faulü belirledi. Elif Elmas bu pozisyonda bir de sarı kart gördü.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli takımda Benzia kenara gelirken oyuna Alper Potuk girdi.Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. 49. dakikada Galatasaray sağ kanattan üst üste ikinci kornerini kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırmak istedi. Top ceza sahasının sağ çapraz dışına açıldı. Martin Linnes gelen topa sağ ayağının dışıyla etkili bir vuruş yaptı. Linnes'in şutunda top köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin 63. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Savunmanın arasından ceza sahasına atılan topa Isla hareketlendi. Muslera da kalesini terk etti. Isla topu çevirirken Muslera kayarak rakibine müdahalede bulundu. Pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a gitti. Aydınus daha sonra pozisyonu kenarda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için Fenerbahçe'de topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın vuruşunda top ağlara gitti ve 65. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe, sol kanattan taç atışı kazandı. Valbuena taç sonrasında ceza sahasına girdi ve ceza yayındaki Jailson'a pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe bu golle 72. dakikada skoru 2-2'yaptı.Mücadelenin 84. dakikaında Fenerbahçe etkili bir pozisyon yakaladı. Soldado ceza sahasında topla buluştu. Daha müsait pozisyonda olan Eljif Elmas'a pasını çıkardı. Eljif'in vuruşunda Muslera topu kornere çeldi. Korner sonrasında büyük karambol yaşandı. Jailson'un şutunda savunmadan seken top Skrtel'ın önünde kaldı. Skrtel altıpastan yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu.Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi.Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceliyor. İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandıGalatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçı Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında büyük heyecana sahne oldu. Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.Galatasaray'ın gollerini 31. dakikada Ryan Donk ve 49. dakikada Martin Lennes kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 66. dakikada Mathieu Valbuena (penaltı) ve 72. dakikada Jailson'dan geldi.Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.Kasımpaşa 13:30 AntalyasporAkhisarspor 16:00 BB ErzurumsporBaşakşehir 19:00 BeşiktaşMKE Ankaragücü 13:30 KayserisporAlanyaspor 16:00 Yeni MalatyasporTrabzonspor 19:00 BursasporGöztepe 20:00 Çaykur RizesporSivasspor 20:00 Atiker Konyaspor