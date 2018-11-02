Galatasaray Fenerbahçe maçı KAVGA videosu izle, GS FB maçında kavgaya kimler karıştı?

SON DAKİKA: Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide kavga çıktı! Peki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde neden kavga oldu, kavgaya hangi futbolcular karıştı?

02 Kasım 2018 23:28
Galatasaray Fenerbahçe maçı KAVGA videosu izle, GS FB maçında kavgaya kimler karıştı?
Dev derbide KAVGA! İŞTE O GÖRÜNTÜLER! Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi olaylı bitti. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde son düdüğün ardından iki takım oyuncuları birbirine girdi, yumruklar konuştu.
Maçın son dakikasında Belhanda ile Soldado arasında yaşanan gerilim bitiş düdüğü ile birlikte alevlendi ve iki takımın sahadaki ve kulübedeki oyuncuları saha ortasında birbirine girdi.

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ BURADA, TIKLAYIN..
Kavganın ardından birçok oyuncu içeri girerken Fatih Terim'in hakem Fırat Aydınus'a yoğun itirazda bulunduğu anlarda Hasan Şaş ile Martin Skrtel saha kenarında birbirine girdi. Polis sahada oyuncuları ve teknik ekipleri ayırdı.

Fatih Terim, sahada bulunan Fenerbahçeli oyuncuları sakinleştirip olay yerinden uzaklaştırarak soyunma odasına gitmeleri için yoğun çaba gösterdi. 

Derbinin sonunda orta yuvarlakta çıkan kavgayı VAR hakemleri inceliyor. İncelemeden saniyeler önce sahaya giren bir taraftar, güvenlik güçleri tarafından yakalandı



Kaynak: Sporx.com

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