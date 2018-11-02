Galatasaray Fenerbahçe maçı HANGİ kanalda? Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta?

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

02 Kasım 2018 03:01
Galatasaray Fenerbahçe maçı HANGİ kanalda? Fenerbahçe Galatasaray saat kaçta?
Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.

2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de oynanacak maç, beIN Sports 1 ekranında canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'den itibaren beIN Sports 1 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...



Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta, yapılan 2 maçla tamamlandı.
Ligde bugün oynanan maçlarda Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1, Akhisarspor da evinde Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Medipol Başakşehir puanını 21 yaparak liderliğe yükseldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilerek averajla 3. sıraya geriledi.

Deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa puanını 19'a çıkardı ve averajla 2. sırada yer aldı. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında elde ettiği galibiyetle puanını 18 yaptı ve 4. sıraya yerleşti.

Sahasında MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen ve Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe, haftayı 9 puanla 15. sırada bitirdi.

 

- Haftanın sonuçları

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 1-1

Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir: 0-1

Antalyaspor-Trabzonspor: 1-1

Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 2-0

Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray: 2-0

Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: 1-3

Akhisarspor-Göztepe: 1-0

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 4-1

- 11. hafta programı 

Süper Lig'in 11. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Osmanlı)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)

SÜPER LİG TARİHİ / Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Millî Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.

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