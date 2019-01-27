Galatasaray Fenerbahçe kadınlar basketbol maçı canlı izle hangi kanalda?

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:



- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi



27 Ocak Pazar:



15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)



17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)



20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)



28 Ocak Pazartesi:



19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)



- Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Bugün



14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)



14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)



15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)



16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)



27 Ocak Pazar:



16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)



17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)



- Türkiye Basketbol 1. Ligi



Bugün:



14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)



16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)



17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)



18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)



27 Ocak Pazar:



14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)



- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi



Bugün:



13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)



14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)



14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)



14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)



14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)



Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci yarılar, 16. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 16'ncı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne ise 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:27 Ocak Pazar:15.15 Anadolu Efes-Galatasaray (Sinan Erdem)17.30 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Banvit (Gazanfer Bilge)20.00 Afyon Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)28 Ocak Pazartesi:19.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)Bugün14.00 OGM Ormanspor-Bellona Kayseri Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Servet Tazegül)14.00 Kırçiçeği Bodrum-İzmit Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)15.00 Gündoğdu Adana Basketbol-Çukurova Basketbol (Menderes)16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Antakya)27 Ocak Pazar:16.00 İstanbul Üniversitesi-Beşiktaş (Prof. Dr. Turgay Atasü)17.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Ahmet Cömert)Bugün:14.30 Finalspor-OGM Ormanspor (Bursa Atatürk)16.00 Petkimspor-Selçuklu Basketbol (ENKA)17.30 Mamak Belediyesi Yeni Mamakspor-Bursaspor (Mamak Belediyesi)18.00 Akhisar Belediyespor-Edirnespor (Akhisar Belediye)27 Ocak Pazar:14.00 Bandırma Kırmızı-Karesispor (Banvit Kara Ali Acar)Bugün:13.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Çankaya Üniversitesi (Edremit)14.00 Mardin Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yeni Artuklu)14.00 İstanbulgücü-Galatasaray Gelişim (Caferağa)14.00 Yalova VİP Gençlik-Urla Belediyespor (Yalova 90. Yıl)14.00 Mersin Üniversitesi-Elazığ İl Özel İdare (Mersin Üniversitesi)

Galatasaray-Fenerbahçe(kadın basketbol) hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 16. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.. Ligin 16. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı naklen yayınlanacak.27 Ocak Pazar günü saat 17.30'dan oynanacak maç, Tivibu Spor 2 ekranında canlı olarak yayınlanacakGalatasaray-Fenerbahçe maçı 27 Ocak Pazar günü saat 17.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ekranlarında naklen futbolseverler ile buluşacak.