Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu!

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin iddaa oranları belli oldu.



İddaa risk yönetimi, ev sahibi Galatasaray'ın kazanma oranını 1.92, beraberlik oranını 3.00, Fenerbahçe galibiyetine ise 2.80 oran verdi.



2.5 gol altı için 1.78, 2.5 gol üstü için 1.64 oran verildi. 'Karşılıklı gol var'ın oranı 1.54, 'karşılıklı gol yok'un oranı ise 1.90 oldu.



Skor bahislerinde ise 1-1'in oranı 5.20, 1-0'ın oranı 7.20, 2-1'in oranı 7.60, 0-1'in oranı ise 9.90 olarak gösterildi.





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