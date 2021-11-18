Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.



Galatasaray, daha önce Halil Umut Meler'in yönettiği derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini sonlandırmıştı.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.



13. HAFTANIN HAKEMLERİ



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:



20 Kasım Cumartesi:



13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu



16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır



16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan



19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy



21 Kasım Pazar:



13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan



16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek



19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler



22 Kasım Pazartesi:



20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa



20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük





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