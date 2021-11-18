Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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18 Kasım 2021 12:17
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Halil Umut Meler görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, Nef Stadı'nda oynanacak ve 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak derbide Halil Umut Meler düdük çalacak.

Galatasaray, daha önce Halil Umut Meler'in yönettiği derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek 20 yıllık Kadıköy'de kazanamama serisini sonlandırmıştı.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

13. HAFTANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük


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