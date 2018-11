Galatasaray: 2

'in 11. haftasındaki derbide, taraftarı önünde'yi konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbideilesahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.Galatasaray'a Fenerbahçe karşısında galibiyeti getiren golleri 31. dakikada, 49. dakikadakaydetti.Fenerbahçe'nin gollerini 65. dakikada penaltıdanve 72. dakikadaattı.Maç sonunda iki takım oyuncuları arasında sahada büyük bir kavga yaşandı. Yaşanan arbede sonrasında VAR incelemesiyle birlikte Badou Ndiaye, Roberto Soldado ve Jailson kırmızı kart, Belhanda ise sarı kart gördü.Bu sonucun ardından Galatasaray, Süper Lig'deki puanını 20'ye çıkarırken Fenerbahçe'nin puanı 10 oldu.Galatasaray, ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise bir sonraki hafta ligde sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'de geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mariano Filho derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi.Maç öncesinde dağıtılan esame listesinde ilk 11'de gösterilen Eren Derdiyok, ısınma sırasında sakatlığı nüks ettiği için kadrodan çıkarıldı.Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Galatasaray derbisinde sarı-lacivertlilerin son oynadığı maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki son maçında geçen hafta MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilen sarı-lacivertlilerde Erwin Koeman, 3 ismi değiştirdi. Son maça ilk 11'de başlayan isimlerden, sakatlanan Oğuz Kağan Güçtekin ile kırmızı kart gören İslam Slimani forma giyemezken, İsmail Köybaşı yedek kulübesinde oturdu. Bu isimlerin yerine Koeman, Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Michael Frey'i oynattı.Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yerli ve yabancı basın mensuplarının ilgisi yüksek oldu.Karşılaşmaya 278 basın mensubunun akreditasyon yaptırdığı, bunların içinde ABD, Azerbaycan, Hollanda, Yunanistan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden 10 medya çalışanının da yer aldığı aktarıldı.İki ekip de karşılaşmaya kontrollü bir başlangıç yaptı. İlk 10 dakika geride kalırken, Galatasaray daha fazla topla oynayan taraf olmayı başardı.Fenerbahçe daha çok sahasından hızlı hücumlarla çıkmaya çalıştı. 18. dakikada Galatasaray savunmasının önde yakalandığı anda Fenerbahçe'de Ayew, savunmanın arkasına atılan topa hareketlendi. Ayew koşarken Muslera daha hızlı davrandı ve kendi sahasının ortasından topu taca gönderdi.Sarı-kırmızılı takım 20. dakikada etkili geldi. Sol kanatta Ömer Bayram topu ceza sahasına ortaladı. Ömer Bayram'ın soldan sert ortası savunmadan sekip kaleye doğru giderken kaleci Harun son anda topu kornere çeldi.Mücadelenin 23. dakikasında derbideki ilk sarı kart çıktı. Sinan Gümüş topu kontrol edip ilerlerken, Neustadter'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus faulü belirlerken, Neustadter'e bir de sarı kart çıkardı.Galatasaray, mücadelenin 31. dakikasında sağ kanattan bir korner kazandı. Korner için topun başına Younes Belhanda geçti. Belhanda'nın kullandığı kornerde Serdar Aziz topu kafasıyla indirdi. Altıpas içerisinde Ryan Donk müsait pozisyonda topa dokundu ve top ağlara gitti. Sarı-kırmızılı takım Donk'un 31. dakikada attığı bu golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti.Fenerbahçe'de 33. dakikada Eljif Elmas'ın müdahalesi sonrasında hakem Fırat Aydınus faulü belirledi. Elif Elmas bu pozisyonda bir de sarı kart gördü.İlk yarının kalan kısmında başka gol olmadı. Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-lacivertli takımda Benzia kenara gelirken oyuna Alper Potuk girdi.Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. 49. dakikada Galatasaray sağ kanattan üst üste ikinci kornerini kazandı. Ceza sahasına gönderilen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırmak istedi. Top ceza sahasının sağ çapraz dışına açıldı. Martin Linnes gelen topa sağ ayağının dışıyla etkili bir vuruş yaptı. Linnes'in şutunda top köşeden ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle Fenerbahçe karşısında skoru 2-0'a getirdi.Mücadelenin 63. dakikasında Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Savunmanın arasından ceza sahasına atılan topa Isla hareketlendi. Muslera da kalesini terk etti. Isla topu çevirirken Muslera kayarak rakibine müdahalede bulundu. Pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular penaltı itirazında bulundu. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a gitti. Aydınus daha sonra pozisyonu kenarda izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için Fenerbahçe'de topun başına Valbuena geçti. Valbuena'nın vuruşunda top ağlara gitti ve 65. dakikada Fenerbahçe skoru 2-1'e getirdi. Golden sonra iki takım oyuncuları arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.Beraberlik için yüklenen Fenerbahçe, sol kanattan taç atışı kazandı. Valbuena taç sonrasında ceza sahasına girdi ve ceza yayındaki Jailson'a pasını çıkardı. Jailson ceza sahası ön çizgisinden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe bu golle 72. dakikada skoru 2-2'yaptı.Mücadelenin 84. dakikaında Fenerbahçe etkili bir pozisyon yakaladı. Soldado ceza sahasında topla buluştu. Daha müsait pozisyonda olan Eljif Elmas'a pasını çıkardı. Eljif'in vuruşunda Muslera topu kornere çeldi. Korner sonrasında büyük karambol yaşandı. Jailson'un şutunda savunmadan seken top Skrtel'ın önünde kaldı. Skrtel altıpastan yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.Karşılaşmanın kalan kısmında her iki ekip de gol bulamadı. 90 dakika sonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki karşılaşma 2-2 sona erdi.8. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, top yandan auta çıktı.12. dakikada Onyekuru'nun sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sinan Gümüş, sağ çaprazdan düşerken şutunu çekti ancak meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.18. dakikada Eljif Elmas'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Ayew'den önce zamanında kalesini terk eden Muslera, topu taca yollayarak önemli bir tehlikeyi savuşturdu.19. dakikada Benzia, uzaktan sert bir şekilde vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.20. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortaladığı top Isla'ya çarparak yön değiştirdi ve kaleye yöneldi. Kaleci Harun Tekin, son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.28. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey, Ozan Kabak'tan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Serdar Aziz'in açısını kapattığı İsviçreli futbolcunun etkisiz şutunda, top kaleci Muslera'da kaldı.31. dakikada Galatasaray, derbide öne geçti. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topa altıpasta dokunan Donk, meşin yuvarlağı kaleci Harun Tekin'in üzerinden ağlara gönderdi: 1-0.35. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı faulde altıpas gerisinde yükselen Sinan Gümüş'ün kafayla vurduğu top, yan direkten döndü. Pozisyonun devamında Fenerbahçe savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.42. dakikada hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, top yandan auta çıktı.Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.49. dakikada Belhanda'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Linnes, son çizgi üzerinde pasını altıpas gerisindeki Onyekuru'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden şutunda, kaleci Harun Tekin soluna gelen topu kornere çeldi.Aynı dakika içinde Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışı sağ çaprazdaki Linnes'in önünde kaldı. Norveçli futbolcunun bekletmeden yerden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'in sağından ağlarla buluştu: 2-0.51. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı faulde meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.55. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına sokulan Ayew'in çaprazdan şutunda, top uzak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.64. dakikada sağdan ceza sahasına giren Isla meşin yuvarlağı içeri çevirdikten sonra kaleci Muslera ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla yeniden izleyen hakem Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. 66. dakikada penaltıyı kullanan Valbuena, meşin yuvarlağı Muslera'nın sağından ağlara gönderdi: 2-1.72. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Valbuena, pasını ceza sahası yayı içindeki Jailson'a aktardı. Brezilyalı futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muslera'nın solunda filelerle buluşturdu: 2-2.80. dakikada Onyekuru'nun soldan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ün gelişine vuruşunda, savunmada Skrtel'e çarpan top az farkla yandan auta çıktı.85. dakikada Jailson'un derinlemesine pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Soldado, daha uygun durumdaki Eljif Elmas'ı gördü. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen topu güçlükle kornere gönderdi.Aynı dakikada sağdan paslaşılarak kullanılan kornerde Jailson'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda, Linnes'ten seken top arka direkte altıpas gerisindeki Skrtel'in önünde aldı. Muslera ile karşı karşıya yaptığı vuruşta top ters köşeden az farkla auta gitti.Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.Stat: Türk TelekomHakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks TaşcıoğluGalatasaray: Muslera, Linnes, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Ömer Bayram, Donk, Ndiaye (Dk. 88 Maicon), Onyekuru (Dk. 86 Feghouli), Belhanda, Rodrigues (Dk. 74 Selçuk İnan), Sinan GümüşFenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia (Dk. 46 Alper Potuk), Valbuena (Dk. 78 Soldado), Frey (Dk. 90+2 Reyes)Goller: Dk. 31 Donk, Dk. 49 Linnes (Galatasaray), Dk. 66 Valbuena (Penaltıdan), Dk. 72 Jailson (Fenerbahçe)Sarı kartlar: Dk. 24 Neustaedter, Dk. 34 Eljif Elmas, Dk. 59 Alper Potuk, Dk. 65 Isla (Fenerbahçe), Dk. 61 Sinan Gümüş (Galatasaray)