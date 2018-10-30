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Galatasaray Fenerbahçe derbisi oranları değişti!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları 1 gün içerisinde değişti.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Fenerbahçe derbisi oranları değişti!
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30 Ekim 2018 15:39
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verilmişti, bu oran 1.80 olarak güncellendi. 

Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verilmişti, bu oran 3.25'e düşürüldü. 

Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 olarak belirlenen oran 3'e düşürüldü. 

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.

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