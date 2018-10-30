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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verilmişti, bu oran 1.80 olarak güncellendi.Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verilmişti, bu oran 3.25'e düşürüldü.Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 olarak belirlenen oran 3'e düşürüldü.Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.