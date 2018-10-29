Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.
Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.
Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verildi.
Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 oran belirlendi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.
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İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!
iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray - Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.
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Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.
Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verildi.
Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 oran belirlendi.
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.
G.SARAY - F.BAHÇE DERBİSİNİ KUPONLARA EKLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!
iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray - Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.
|TARİH
|ORAN
|FAVORİ TAKIM
|22.10.2017
|1.70
|Galatasaray
|08.03.2017
|1.70
|Fenerbahçe
|20.11.2016
|1.60
|Fenerbahçe
|18.10.2014
|1.85
|Galatasaray
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