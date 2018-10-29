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Galatasaray Fenerbahçe derbisi oranları belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Kaynak: Sporx.com
Galatasaray Fenerbahçe derbisi oranları belli oldu!
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29 Ekim 2018 17:17
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verildi.

Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verildi.

Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 oran belirlendi.

Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.

G.SARAY - F.BAHÇE DERBİSİNİ KUPONLARA EKLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İDDAA'DAN DERBİ İÇİN İLK KEZ 1,65!

iddaa risk yönetimi, tüm Galatasaray - Fenerbahçe derbileri dikkate alındığı zaman Galatasaray'a ilk kez 1.65'lik galibiyet oranı açarak sarı-kırmızılıları ağır favori gösterdi.


TARİH ORAN FAVORİ TAKIM
22.10.2017  1.70 Galatasaray 
08.03.2017 1.70  Fenerbahçe 
20.11.2016  1.60  Fenerbahçe 
18.10.2014 1.85 Galatasaray
 

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