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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi karar

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi Mustafa Cengiz ile Ali Koç bir yemekte buluşacak.

Kaynak: Hürriyet
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi karar
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31 Ekim 2018 03:25
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir süredir esen dostluk rüzgarlarının devamı adına Mustafa Cengiz, Ali Koç'u cuma günkü derbide ağırlamak üzere davette bulunacak.

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında esen dostluk rüzgarlarının devamı için sarı kırmızılılar önemli bir adım daha atacak.

Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü'nde ise Ali Koç'un gelmesiyle yumuşayan ilişkilerde cuma günü bir perde daha açılacak.

Sarı kırmızılılar, cuma günkü derbi öncesinde Ali Koç ve yönetim kurulunu ağırlamak adına yemek daveti yapacak.

YEMEK DE VE MAÇ DA BİRLİKTE

G.Saray'ın bu davetine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iştirak ederse 90 dakika öncesinde iki kulüp başkanı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Futboldaki barış ve dostluk rüzgarlarının devam etmesini isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, karşılaşmayı gelişmelere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana izlemeyi planlıyor.

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