Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi tarihi karar

ilearasında bir süredir esen dostluk rüzgarlarının devamı adınaç'u cuma günkü derbide ağırlamak üzere davette bulunacak.Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında esen dostluk rüzgarlarının devamı için sarı kırmızılılar önemli bir adım daha atacak.Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü'nde ise Ali Koç'un gelmesiyle yumuşayan ilişkilerde cuma günü bir perde daha açılacak.Sarı kırmızılılar, cuma günkü derbi öncesinde Ali Koç ve yönetim kurulunu ağırlamak adına yemek daveti yapacak.G.Saray'ın bu davetine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iştirak ederse 90 dakika öncesinde iki kulüp başkanı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.Futboldaki barış ve dostluk rüzgarlarının devam etmesini isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, karşılaşmayı gelişmelere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana izlemeyi planlıyor.