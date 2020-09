Galatasaray Fenerbahçe canlı izle, bein yayını

Süper Lig'in 3. haftasındaki dev derbide

Sezona iyi başlayan Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçında Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi elemesinde ise ikinci turda Azerbaycan'ın Neftçi ekibini 3-1, üçüncü turda da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 2-0 yendi.

Yaptığı 4 resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Galatasaray, Fenerbahçe karşısından da 3 puanla ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmeye çalışacak.

Sezona yaptığı flaş transferlerle giren Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ettikten sonra evinde Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, haftaya 4 puan ve averajla 8. sırada giriyor.

Fenerbahçe, ligde son 5 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmiyor. Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde rakibiyle oynadığı 5 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 4'ünden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Söz konusu dönemdeki 5 karşılaşmadan 3'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda hem hücum hem de savunmada etkili bir performans ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı ekip bu karşılaşmalarda 10 kez ağları havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü.

Galatasaray'ın santrforlarından Radamel Falcao bu sezon 3 kez ağları havalandırırken, Mbaye Diagne ise 2 gol kaydetti. Performanslarıyla dikkati çeken orta saha oyuncuları Younes Belhanda 2, Emre Kılıç da bir kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımın savunmasında ise Marcao ve Luyindama başarılı mücadeleleriyle öne çıkıyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe futbol takımları, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 392. kez karşı karşıya gelecek.

Şimdiki Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 391 maçtan 146'sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 124 kez galip geldi. İki takım 121 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 536 gole, Galatasaray 488 golle karşılık verdi.





Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 111 yılı geçen rekabeti birçok ilginç olaya tanık oldu.



İki takım arasındaki rekabette ilk golü Galatasaraylı futbolcu Emin Bülent Serdaroğlu attı.



17 Ocak 1909'da "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rakibinden ilk 7 maçta gol yemedi.



Fenerbahçe 5 yıl bekledi



Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti.



Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu.



Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.



En az ve en çok seyircili maçlar



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi.



İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi.



İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.



Rekabetin golcüleri



Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.



Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor.



Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var.



Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.



Turgay Şeren'in rekoru



Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait.



A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.



Özlem dolu yıllar



İki takım, rekabetin bazı dönemlerinde birbirlerine karşı galibiyet bakımından üstünlük kurmakta zorlandı.



Fenerbahçe üst üste 11, Galatasaray ise 18 maç galip gelemedi.



Fenerbahçe, 20 Kasım 1949'da 2-0 kazandığı maçın ardından üst üste 11 maç galip gelemedi ve 22 Şubat 1953'te taraftarlarına 1-0'lık skorla Galatasaray galibiyeti armağan edebildi.



Galatasaray ise 17 Mayıs 1942'de 3-1 kazandığı maçın ardından tam 18 maç galip gelemedi ve 1 Aralık 1946'daki 19. maçta sahadan 1-0 galip ayrıldı.



18 ayrı statta karşılaştılar



Fenerbahçe ile Galatasaray, 390 maçın sığdığı rekabette 18 ayrı statta karşılaştı.



Rakipler, İstanbul İnönü, Ali Sami Yen, Fenerbahçe, Taksim, Şeref, Ankara 19 Mayıs, Atatürk Olimpiyat, İzmir Atatürk, Ankaragücü, Türk Telekom, Yeni Erzurum (Şimdiki adı Erzurum Kazım Karabekir), Offenbach, Frankfurt, Köln, Mönchengladbach Borussia Park, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has, Manisa 19 Mayıs ve Antalya statlarında sahaya çıktı.



Heyecanı iki takımda da yaşayanlar



Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.



Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:



Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.



Bir maçta dörder gol atanlar



Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde şimdiye dek aynı maçta bir futbolcu tarafından en fazla atılan gol sayısı 4 oldu.



Galatasaraylı Celal İbrahim, Cemil Gürgen ve Metin Oktay ile Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel, rakip filelere bir maçta dörder gol atma başarısını gösterdi.



En çok görülen sonuç: 1-0



İki takımın 111 yıllık geçmişinde, geride kalan 390 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 73 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.



En çok mart ayında karşılaştılar



Fenerbahçe ile Galatasaray, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.



İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.



En farklı skorlu maç



İki takım arasında geride kalan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti, 7-0'lık sonuçla Galatasaray aldı.



İstanbul Ligi'nde 12 Şubat 1911'de yapılan maçı, Galatasaray 7-0 kazandı.



Fenerbahçe'nin farklı skorlu galibiyetleri



Fenerbahçe ise rakibi Galatasaray karşısında şimdiye dek en farklı skorlu galibiyeti, 2002-2003 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de yapılan maçta elde etti.



6 Kasım 2002'deki müsabakayı 6-0 kazanan sarı-lacivertli ekip, aynı zamanda lig maçlarında iki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyete imza attı.



En gollü maçlar



Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki en gollü maçlarda, penaltılar dışında sporseverler toplam sekizer gol gördü.



Ali Sami Yen Stadı'nda 5 Haziran 1983'te yapılan lig maçında rakipler 4-4 berabere kaldı. İki takım arasında 7 Şubat 2001'de oynanan Türkiye Kupası yarı final karşılaşması da 4-4 sonuçlandı.



Yarıda kalan maç ve tarihi kavga



Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçı futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle yarıda kaldı.



Taksim Stadı'nda yapılan maçın 60. dakikasında Galatasaraylı Kadri Dağ'ın, Fenerbahçeli M. Reşat Nayir'e attığı tekme ve Kadri'nin üzerine doğru koşan Fenerbahçeli Fikret Arıcan'ın, Galatasaraylı Tevfik tarafından kucaklanıp, saha kenarına atılmasıyla saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında başlayan kavgaya tribünlerdeki seyirciler de katılınca, olaylar büyüdü.



Yarıda kalan maçın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı.



Bu cezalardan en karlı çıkan takım Beşiktaş oldu, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.



Yabancı hakemler



Rekabetin geçmişinde yabancı hakemler de görev yaptı.



Bunlar arasında Çek, İngiliz, Yunan, İtalyan, Avusturyalı, Alman, İsviçreli, Rumen, Macar, Yugoslav, Belçikalı ve Bulgar hakemler bulunuyor.



Tarihten yapraklar



Galatasaraylı Bahri Altıntabak, Fenerbahçeli Şeref Has ile Nezihi Tosuncuk, rekabet tarihinde hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan oyuncular oldu.



Şevki Şenlen, Raşit Çetiner, İlyas Tüfekçi, Hasan Vezir, Saffet Sancaklı ve Tanju Çolak hem Galatasaray hem de Fenerbahçe formasıyla rekabette gol atma sevinci yaşadı.



Rekabette takım değiştiren oyuncular arasında eski takımlarında kaptanlık bandını taktıktan sonra transfer olan futbolcular, Fenerbahçe kaptanıyken Galatasaray'a geçen Naci Erdem ve Galatasaray kaptanıyken Fenerbahçe'ye geçen Mehmet Oğuz olarak kayıtlarda yer aldı.



Rekabet dostlukla güzel



Rekabetin 111 yıllık geçmişinde pek çok centilmenlik gösterisi yaşandı.



İki kulüp arasındaki rekabette son yıllarda artan gerilime rağmen geçmişte futbolcu ve yöneticilerin centilmence davranışları, bu zevkli mücadeleye renk kattı.



Spor tarihçilerinin derlemelerine göre, bir derbi öncesinde Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaraylılara, "Oberle kardeşler hasta, Hasan da sakatlanmış. Sizi karşımızda eksik kadroyla görmek istemiyoruz. Dilerseniz maçı erteleyelim." diye haber göndererek maçın ertelenebileceğini iletti.



Fenerbahçe'nin bu önerisini kabul eden Galatasaray, oyuncuların iyileşmesinden sonra, 20 Ekim 1914'te yapılan erteleme maçında sarı-lacivertli rakibini 6-1 yendi.



Beraber ev kiralayıp, ava çıkıyorlardı



Aynı kaynaklara göre, rekabetin yeni başladığı dönemlerde Galatasaray ile Fenerbahçe sporcuları, ortak kiraladıkları evde kalıyor ve beraber ava çıkıyorlardı.



İki takım sporcuları geceleri bir araya gelerek sohbet ediyordu. Yine bir gece sohbetin koyulaştığı sırada Galatasaray'dan Ali Sami Yen, Fenerbahçelileri, "Said, yarın bizimle maçınız var. Git yat ve dinlen." diye uyardı.



Ertelemeyi önerdiler



Rakipler arasında 17 Kasım 1922'de yapılan maç öncesinde de ilginç bir durum yaşandı.



Bu tarihte Kadıköy'de iki takımın maçı vardı. Maç öncesinde günlerce yağan yağmur sahayı adeta göle çevirmişti. Fenerbahçe Başkaptanı Galip Kulaksızoğlu, Galatasaray Kulübüne telefon ederek, "Saha çok kötü, maçı erteleyelim." dedi. Galatasaray Başkaptanı Necip Şahin, bunun üzerine, "Anamız bizi bugün için doğurdu Galip Bey. Gelip maçı oynayacağız." diye cevapladı. Galatasaray, Kadıköy'e gelip maça çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Birleşme durumu ve ortak takım kurma düşüncesi



Rakiplerin kuruluşlarının ilk yıllarında birleşme durumlarının bile ortaya çıktığı, hatta iki kulüp başkanının ortak takım kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.



Galatasaray Kulübünün resmi yayın organı Galatasaray dergisinin 2003 Şubat sayısında, Adnan Işık'ın belgelere dayandırarak verdiği haberde, 1912 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ali Sami Yen ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hulusi Bey'in ortak imzayla kayıt altına aldıkları belgenin, birleşmeseler dahi iki kulübün yabancılara karşı ortak bir takım kurma konusunda anlaştıklarını hatta tüzüğü bile hazırladıklarını gösterdiği kaydedildi.



Bilerek kaçırılan penaltı



Rakiplerin 23 Ocak 1925'te Taksim Stadı'nda yaptıkları Vatan Gazetesi Kupası maçında ilginç bir olay yaşandı.



Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sonrası, atış öncesinde stadın büyük balkon kısmı çöktü. Fenerbahçeli Cafer Çağatay, bu gelişme üzerine penaltı atışında topu bilerek kaleci Ulvi Yanal'a teslim etti.



Karma takım: "FenerSaray"



Fenerbahçe ile Galatasaray, 1934 yılında Türkiye'ye davet ettikleri yabancı takımlarla birer kez hazırlık maçı yaptıktan sonra, üçüncü maçı "Fenerbahçe-Galatasaray Karması" şeklinde oynadılar.



Bu karmanın forması ise iki kulübün renklerinin karışımı olan lacivert, sarı ve kırmızıdan oluştu.



Canaydın'dan centilmenlik dersi



Son yıllarda iki takım arasındaki maçların genelinde olaylar yaşanırken, Galatasaray Kulübünün merhum Başkanı Özhan Canaydın, rekabete centilmence yaklaşımıyla alkış aldı.



Sarı-kırmızılı ekibin 6 Kasım 2002'de Kadıköy'de rakibine 6-0'lık sonuçla tarihi hezimete uğradığı maçta, başkan sıfatıyla ilk Fenerbahçe derbisini izleyen Özhan Canaydın'ın, rakibinin attığı golleri alkışlayarak Fenerbahçeli yöneticileri kutlaması, maça damgasını vurdu.



Merhum Canaydın'ın bu centilmenlik gösterisi kendi camiasından bazı tepkiler görse de Dünya Fair Play Konseyi (CIFP) tarafından 2002 Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görüldü. Özhan Canaydın ayrıca, bu davranışı nedeniyle Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Fair Play Sportif Davranış Ödülü'nü aldı.





Galatasaray ile Fenerbahçe, 63. sezonu oynanan lig tarihinde 126 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-34 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 122 gol kaydetti.

Rekabette 26 yılı kapsayan son 54 lig maçında, ilk golü atan takım sadece 4 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 54 lig maçının 8'i gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların 6'sında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Bu dönemdeki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atmasına rağmen Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

İki takım arasında geçen sezon Kadıköy'de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi mağlubiyeti yaşadı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 54 lig mücadelesinin 8'i ise golsüz eşitlikle sona erdi.





Süper Lig 2020/21 sezonu 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in 3. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan derbilerin faturası iki kulüp için de ağır oldu.İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geride kalan 10 sezonda iki takım arasındaki derbi maçlardan sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 476 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 1 milyon 745 bin lira para cezası verdi.Geride kalan 10 sezonda derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde geride kalan 10 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson sekizer maçla en fazla ceza alan isimler oldu.Rekabette özellikle 2018-2019 sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti.Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya da 6 maç men cezası uyguladı.Rekabeteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında müsabaka hakemlerine ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.İki takım arasında geride kalan 10 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nın verdiği cezalar şöyle:Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019)Galatasaray: 36 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020)Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası. Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner lira para cezası.Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800, Roberto Soldado'ya da 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.Galatasaray: 45 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)Galatasaray: 250 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.Galatasaray: 60 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.Galatasaray: 29 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)Galatasaray: 65 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası.Galatasaray: 250 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)Galatasaray: 60 bin lira para cezası.Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası.Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası.TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)Galatasaray: 99 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Futbolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)Galatasaray: 50 bin lira para cezası.Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin lira para cezası.Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)Galatasaray: 5 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men cezası.Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)Galatasaray: 5 bin lira para cezası.Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası.Galatasaray: 10 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.2010-2011 sezonu:Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)Fenerbahçe: 22 bin 500 lira para cezası.Galatasaray: 20 bin lira para cezası.Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama. Futbolcu Milan Baros'a 3 maç men cezası.Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştır.Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından verilen cezalar esas alınmıştır.Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü derbi maçta karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son yıllarda oynanan maçlarda skor yükünü ağırlıklı olarak yabancı futbolcular çekiyor.İki takım arasında son 10 yılda oynanan 25 resmi derbide Fenerbahçe 24 kez ağları havalandırırken, Galatasaray ise rakibine 25 golle karşılık verdi. Bu müsabakalarda atılan 49 golün 35'ini yabancı futbolcular, 13'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Bu süredeki bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.Fenerbahçe'nin söz konusu 24 golünün 20'sini yabancı, 4'ünü ise Türk oyuncular kaydetti. Galatasaray'ın 25 golünün 15'ini yabancı, 9'unu da Türk oyuncular atarken, bir gol ise rakip oyuncudan geldi.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan derbilerde 24 yabancı oyuncu gol sevinci yaşadı.Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda 18 Mart 2011'de oynanan ve Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı müsabakadan bu yana yapılan 25 derbide sarı-lacivertlilerden 14, sarı-kırmızılılardan 10 yabancı oyuncu skoru değiştirdi.Söz konusu dönemde Fenerbahçe'den 4, Galatasaray'dan 6 Türk futbolcu rakip fileleri havalandırdı.Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son 10 sezonda yapılan maçlarda en fazla golü sarı-lacivertlilerin eski oyuncusu Alex de Souza attı.Sarı-lacivertli takımda uzun zaman forma giyen Alex, bu dönemdeki Galatasaray derbilerinde 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Alex'i üçer golle Galatasaray'dan Wesley Sneijder ile Selçuk İnan takip etti. 