Galatasaray, Feghouli ile bir kez daha masada

Galatasaray'ın St. Johnstone'ı yendiği karşılaşmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Feghouli kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istiyor.



Galatasaray Yönetimi'nin 3.8 milyon euro garanti ve bonuslarla beraber 4.1 milyon euroya ulaşan maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği Feghouli şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdi.



İstediği maaşı bulamadığı için Galatasaray ile olan sözleşmesinden çıkmak istemeyen 31 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim ile yaptığı görüşmede de kariyerine sarı-kırmızılı forma altında devam etmek istediğini iletti.



Galatasaray Yönetimi, sözleşmesinden çıkamadığı Feghouli ile bir kez daha maaş indirimine gitme konusunda karar aldı. Başkan Burak Elmas, bizzat Feghouli ile bir kez daha görüşerek maaş indirimi yapması konusunda talepte bulunacak ve Cezayirli futbolcunun ise bu talebe bu kez belirli ölçülerde sıcak bakması bekleniyor.



Galatasaray Yönetimi, yıllık toplam maliyeti 4.1 milyon euroyu bulan Feghouli'nin garanti maaşını 3.8 milyon eurodan 2.5 milyon euro seviyesine düşürmek istiyor.







