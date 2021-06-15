Galatasaray, Feghouli için Olympiakos'u bekliyor

Olympiakos, Onyekuru'nun ardından Feghouli'yi de gözüne kestirirken, sarı kırmızılılar ise bu transfere izin verecek.

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Galatasaray, Feghouli için Olympiakos'u bekliyor
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15 Haziran 2021 11:23
Yeni sezonda Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Sofiane Feghouli için Olympiakos'un ilgisi sürüyor. Yunan kulübü Olympiakos, Onyekuru'nun ardından Feghouli'yi de gözüne kestirdi.

Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun 5 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetinden kurtulmak için resmi teklifin gelmesini bekliyor. 3 yıllık kontrat isteyen ve öncelikli olarak Avrupa'yı hedefleyen Feghouli'nin Olympiakos konusunda olumsuz olmadığı kaydedildi.

Bu sezon toplamda sarı kırmızılı formayla 25 maça çıkan Feghouli, 2 gol atıp 4 asist katkısında bulundu.




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