Galatasaray, Feghouli için Olympiakos'u bekliyor

Yeni sezonda Galatasaray kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Sofiane Feghouli için Olympiakos'un ilgisi sürüyor. Yunan kulübü Olympiakos, Onyekuru'nun ardından Feghouli'yi de gözüne kestirdi.Sarı-Kırmızılı kulüp, tecrübeli futbolcunun 5 milyon Euro'ya yaklaşan maliyetinden kurtulmak için resmi teklifin gelmesini bekliyor. 3 yıllık kontrat isteyen ve öncelikli olarak Avrupa'yı hedefleyen Feghouli'nin Olympiakos konusunda olumsuz olmadığı kaydedildi.Bu sezon toplamda sarı kırmızılı formayla 25 maça çıkan Feghouli, 2 gol atıp 4 asist katkısında bulundu.