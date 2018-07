Galatasaray FC Will maçı CANLI İZLE hangi kanalda? Galatasaray maçını veren kanallar

Peki Altın Top'un kazananını hangi faktörler belirliyor?

Bundan yola çıkarsak bu ödülü bu sene kazanabilecek 6 isim var:

KAZANAN TAKIMDA OYNAYAN VE BAŞKA BİR ÖDÜLÜ ALAN OYUNCULAR DEZAVANTAJLI

ÖDÜL SON DÖNEMDE HEP ADİDAS SPONSORLU OYUNCULARA VERİLİYOR

TEK ADİDAS'LI KANTE

EN İDEAL ALTIN TOP ADAYI

veilgilendiğistoperi, geleceği hakkında konuştu."Bekliyorum, acele etmiyorum. Umarım Barcelona'da kalırım ama nerede olursam takımım için elimden geleni yapacağım. Şu an için Barcelona'nın oyuncusuyum..""Birçok niteliğe sahip iyi bir oyuncu. Barcelona'da oynamayı hak ediyor. Ondan öğreneceklerim var. Büyük takımda oynayabilecek bir futbolcu.""Birçok insanın sandığı gibi çok mutlu zamanlar geçirmedim. Barcelona'ya geldim ve rüyam gerçek oldu. Ancak benim için çok zor anlar oldu. Her şey beklediğim gibi gitmedi.""Dünya Kupası'nda ilk maçta gergindim. Tanrı, bana neler yapabileceğimi gösterme fırsatı verdi. Mücadeleme devam ettim ve neler yapabileceğimi gösterdim"Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Marca'nın yaptığı ankette, İspanyol taraftarlar, Cristano Ronaldo'nun yerine istedikleri oyuncuyu seçtiler. 200.000'den fazla oyun kullanıldığı ankette, ilk 4 sırada Kylian Mbappe, Eden Hazard, Neymar ve Harry Kane yer aldı.Ankete katılan taraftarların en çok istediği isim Mbappe oldu. Fransız yıldız, %54 oy ile ilk sırada yer aldı.Mbappe'nin ardından 2. sırayı, %15'lik oyla Eden Hazrd alırken, Belçikalı yıldızın ardından %14'lük oyla Neymar geldi. Anketin dikket çeken noktalarından biri de sadece %10 oy alan Tottanham'ın yıldızı Harry Kane oldu.Cristiano Ronaldo'nun gidişinin ardından, Portekizli yıldızı yerinin kimin alacağı merak edilirken, Real Madrid'in taraftarın istediği Mbappe için Dünya Kupası'nın ardından hamle yapması bekleniyor. İspanyol devi Mbappe ile PSG'e gitmeden önce de ciddi bir şekilde ingilenmişti. Ancak Fransız yıldız 120 milyon euro karşılığında Fransız temsilcisine transfer oldu.Hırvatistan ve Liverpool'un savınma oyuncusu Dejan Lovren, oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. 29 yaşındaki savunmacı, dünyanın en iyilerinden biri olduğunu iddia etti.Lovren, Hırvatistan'ın İngiltere'yi uzatmalarda mağlup ettiği karşılaşma sonrası basına yaptığı açıklamada Liverpool ve Hırvatistan Milli Takımı ile yakaladığı başarılardan dem vurarak,dedi.Lovren, geçtiğimiz sezon Liverpool forması ile çıktığı 43 karşılaşmada 2 gol 2 asistlik performans göstermiş, Hırvatistan milli takımı ile 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final biletini kazanmıştı.1982 yılından beri spor giyim markası Adidas, Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusuna Altın Top ödülünü veriyor. İşte geçmişten günümüze Altın Top sahipleri ve sezonun favorileri...— Paolo Rossi (İtalya)— Diego Maradona (Arjantin)— Salvatore Schillaci (İtalya)— Romario (Brezilya)— Ronaldo (Brezilyal)— Oliver Kahn (Almanya)— Zinedine Zidane (Fransa)— Diego Forlan (Uruguay)— Lionel Messi (Arjantin)Bu ödül hakkında ilk göze çarpan istatistik, ödülü kazanan 9 kişiden, 7'sinin Dünya Kupası'nda o sene final oynayan oyuncular tarafından alınmış olması geliyor. Finale çıkmayan bir takımdan iki kere Altın Top kazananı çıktı, bunlardan biri 1990 yılında kazanan Schillaci ve diğeri de 2010 yılının kazananı Forlan oldu.(Fransa)(Belçika)(İngiltere)(Hırvatistan)(Fransa)(Fransa)Fransa'nın final maçına favori olarak çıkması, üç adayı için bir avantaj olduğunu düşünmek yanlış olur. Yakın tarihte, Altın Top'u kazanan 5 oyuncunun 4'ü finalde kaybeden tarafın oyuncusuna verildi. 1998 yılından beri, yenilen finalist takımın en iyi oyunusu Altın Topu alıyor: Ronaldo (1998), Kahn (2002), Zidane (2006), Messi (2014).Aynı zamanda, Adidas'ın verdiği bu ödüllerde genelde ödüller aynı takım veya oyuncuya dağıtılmaktansa, farklı oyunculara veriliyor. Tarihte şu ana kadar iki oyuncu hem Altın Topu hem de Altın Ayakkabı'yı aynı anda kazanabildi. Bu iki isim: Rossi (1982) and Schillaci (1990). Bu istatistik de Harry Kane'in kazanma şansını azaltıyor. Aynı şey en iyi genç oyuncu ödülünü alması kesin gözüyle bakılan Kylian Mbappe için de söylenebilir.Altın Top ödülü hakkında belki de en ilginç istatistik, Adidas tarafından verilen ödülün karar verme komitesinin Adidas sponsorluğu altındaki oyunculara öncelik tanıması. Ödülü kazanan ilk 5 oyuncunun hiçbirinin sponsoru Adidas değildi ama, 2000'li yıllardan itibaren verilen her Altın Top ödülünün sahibi Adidas'ın sponsorluğunu yaptığı bir oyuncu oldu.Bu Dünya Kupası'nın olası adaylarından Mbappe, Kane, Modric ve Modric, Nike'ın sponsorluğunda olurken Griezmann da Puma'nın en önemli reklam yüzlerinden biri. Bu oyuncular arasında tek Adidas'ın sponsoru olduğu oyuncu N'Golo Kante olması belki de Chelsea'nin Fransız orta saha oyuncusuna bu ödülü kazanmak içn büyük bir avantaj veriyor.Bütün bu istatistiklere bakarsak, finale çıkıp kaybeden takımın en iyi oyuncusuysanız, Altın Ayakkabı ödülünü de almamışsanız ve sponsorunuz Adidas ise Altın Top'u almak için Dünya Kupası'ndaki en ideal oyuncusunuzdur.