Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 91. maçına çıkacak

Galatasaray 4 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Liginde Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte Avrupa'daki 91. müsabakası olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa'da 91. maçına çıkacak
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03 Kasım 2021 10:49
UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü maçında 4 Kasım Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 91. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 90 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 36 galibiyet, 20 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 122 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 23 11 9 3 34 21
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam 90 36 20 34 122 131
"Kupa 2"de galibiyet sayısında açık ara önde

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 23 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 23 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 11'ini kazanırken 9'unda ise berabere kaldı.

Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.


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