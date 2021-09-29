Galatasaray, Fatih Terim'le Avrupa'da 89. kez sahaya çıkacak

Organizasyon O G B M A Y UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 10 8 - 2 25 12 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 21 10 8 3 33 21 Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6 Toplam 88 35 19 34 121 131

"Kupa 2"de galibiyet sayısında önde

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ikinci maçında yarın deplasmanda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımı ile karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 89. müsabakasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 88 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 35 galibiyet, 19 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 121 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 131 gol gördü.Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde "Kupa 2"de çıktığı 21 müsabakada sadece 3 kez mağlup oldu.UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde Terim yönetiminde 21 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu müsabakaların 10'unu kazanırken 8'inde ise berabere kaldı.Terim'in öğrencileri, futbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 21 gol gördü.Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.