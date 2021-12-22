Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda serbest düşüşte

Galatasaray, son 4 sezonda deneyimli hocanın tribünde olduğu 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Puan ortalaması 1.29'a kadar geriledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda serbest düşüşte
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22 Aralık 2021 11:13
Galatasaray'da cezası nedeniyle tribünde yer alan teknik direktör Fatih Terim, maç boyunca Selçuk İnan ve Necati Ateş ile irtibat kurarken verdiği taktikler de skoru değiştirmeye yetmedi.

Galatasaray son 4 sezonda Terim'in tribünde olduğu 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

İmparator'un cezalı olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması dün alınan yenilgi ile birlikte 1.29'a kadar geriledi.

Deneyimli çalıştırıcının saha kenarında olduğu son 23 maçta ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alındı. Terim'in kulübede olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması 2'ye ulaşıyor.


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