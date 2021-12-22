Galatasaray, Fatih Terim'in yokluğunda serbest düşüşte

Galatasaray'da cezası nedeniyle tribünde yer alan teknik direktör Fatih Terim, maç boyunca Selçuk İnan ve Necati Ateş ile irtibat kurarken verdiği taktikler de skoru değiştirmeye yetmedi.



Galatasaray son 4 sezonda Terim'in tribünde olduğu 24 lig maçında 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.



İmparator'un cezalı olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması dün alınan yenilgi ile birlikte 1.29'a kadar geriledi.



Deneyimli çalıştırıcının saha kenarında olduğu son 23 maçta ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alındı. Terim'in kulübede olduğu karşılaşmalarda puan ortalaması 2'ye ulaşıyor.





İLGİLİ VİDEO