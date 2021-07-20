Galatasaray, Fatih Terim ile 82. Avrupa maçında

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında salı günü PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı 81 karşılaşmada 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Fatih Terim ile 82. Avrupa maçında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2021 13:19
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82. müsabakasına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımın başında önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 81 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 32 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 110 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 119 gol gördü.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında Fatih Terim yönetiminde sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Şampiyonlar Ligi 53 14 11 28 54 92
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 8 8 - - 23 5
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 16 7 6 3 24 16
Kupa Galipleri Kupası 4 3 - 1 9 6
Toplam 81 32 17 32 110 119
Şampiyonlar Ligi elemelerinde namağlup

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 9. maçını oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Terim yönetiminde çıktığı 8 müsabakanın tümünü kazanmayı başardı. Galatasaray, 1997-1998'de Sion, 1998-1999'da Grasshoppers, 1999-2000'de Rapid Wien ve 2003-2004'te ise CSKA Sofya'yı hem sahasında hem de deplasmanda mağlup ederek Kupa 1'de adını gruplara yazdırdı.

Bu müsabakalarda 23 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 5 golüne ise engel olamadı.

UEFA Kupası'nda şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final

Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında önemli başarılara imza attı.

Galatasaray, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası finalinde İngiltere temsilcisi Arsenal'e penaltılarda üstünlük kurarak Avrupa'daki ilk kupasını kazandı.

Tecrübeli teknik adam yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi.

 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.