Galatasaray, Fatih Terim için Tahkim'e gidiyor

Galatasaray, Fatih Terim için Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak ve cezanın indirilmesini isteyecek.

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Galatasaray, Fatih Terim için Tahkim'e gidiyor
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27 Kasım 2021 11:36
PFDK'DAN Fatih Terim'e gelen kırmızı kart cezası hariç 5 maç men sonrasında Galatasaray camiası ayağa kalktı.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Sarı kırmızılı kulüp, Fatih Terim için Tahkim Kurulu'nun yolunu tutacak ve cezanın indirilmesi için kapsamlı bir savunma dosyası hazırlayacak.

Yönetim, Terim'in cezasının fazla olduğu ve daha düşük bir seviyeye ineceği görüşünde birleşti.

11 YILDA 41 MAÇ KAÇTI

PFDK'dan kırmızı kart cezası ile birlikte toplam 6 maç men cezası alan Fatih Terim, son 11 yılda Süper Lig'de toplam 41 resmi karşılaşmayı kaçıracak. Şu ana kadar 35 mücadelede ceza çeken Terim ligde 30, Türkiye Kupası'nda 3 ve TFF Süper Kupa'da da 2 maç kaçırmıştı. 

 

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